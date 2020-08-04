В Беларуси началось досрочное голосование за кандидатов в президенты

Сегодня в 10:00 утра в Республике Беларусь, а также в странах, где проживают граждане Беларуси, стартовало досрочное голосование для тех, у кого не получится проголосовать в день выборов 9 августа.

Как передает БЕЛТА, избирательные участки будут открыты с 10:00 до 14:00, а также с 16:00 до 19:00 на протяжении 5-ти дней, начиная с сегодняшнего.

В эти дни можно проголосовать тем белорусским избирателям, которые в основной день выборов не смогут отдать свой голос либо не будут находиться по месту жительства.

Сообщается, что всего было образовано 5767 участков для голосования, в том числе 231 – в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях. Еще 13 участков открылись в воинских частях.

Всего в списки избирателей на предстоящих выборах президента включено 6 миллионов 844 тысячм 932 человека. Наибольшее число избирателей в Минске – 1 241 021 человек. Кроме того, в списки избирателей внесены 5 319 белорусских граждан, находящихся за пределами республики. Они смогут проголосовать на 44 избирательных участка, открывшихся за границей.

Напомним, 14 июля ЦИК Беларуси зарегистрировал кандидатами в президенты действующего главу государства Александра Лукашенко, экс-депутата Анну Канопацкую, председателя партии БСДГ Сергея Черечня, сопредседателя объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева и супругу задержанного блогера Сергея Тихановского – Светлану Тихановскую.

Напомним, кандидата в президенты Беларуси банкира Виктора Бабарико и его сына Эдуарда задержали по делу о неуплате налогов в "Белгазпромбанке". Еще одного кандидата – Валерия Цепкало – сняли с выборов из-за нехватки подписей.