В Эстонии предложили выслать украинцев за нарушение самоизоляции

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу предлагает депортировать украинских работников, которые нарушили правила самоизоляции. Украинцы нарушали ее 46 раз.

Об этом пишет местное издание ERR.

По мнению Рейнсалу, украинские работники, которые отказались соблюдать двухнедельную самоизоляцию, должны быть высланы на родину.

"Иностранцы, которые нарушили закон, должны быть высланы, а наложенные штрафы следует истребовать", – заявил он.

До этого с требованием наказать украинских работников выступил министр внутренних дел Март Хельме. В ходе проверки стало известно, что часть украинцев, которые прилетели чартером в Таллинн 21 июля для трудоустройства в Эстонии, нарушила правила самоизоляции. В том числе были обоснованные подозрения, что 17 человек выходили на работу. Кроме того, у трех прилетевших в страну украинцев нашли коронавирус.

Также, по его словам, работодателя украинцев могут оштрафовать на сумму около 32 тыс евро.

В настоящее время действует запрет на авиасообщение между Эстонией и Украиной.