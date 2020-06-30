Эстония продлила запрет на авиасообщение с Украиной

Правительство Эстонии решило продлить ограничение на открытие авиасообщения со странами с высоким риском заражения коронавирусом до 14 июля.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и инфраструктуры Эстонии.

"Вирус не исчез, и ситуацию в других странах необходимо отслеживать. В Европе есть места, где число заразившихся значительно возросло, поэтому мы продлеваем действие ограничения, вступившего в силу 18 мая ", – заявил министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас.

На данный момент запрещены прямые рейсы из Эстонии в Швецию, Португалию, Беларусь, Украину и Российскую Федерацию.

При этом отмечается, что возобновление авиасообщения зависит от уровня заболеваемости COVID-19. Показатель заболеваемости должен составлять 25 или менее случаев на 100 тысяч населения за последние две недели.

Напомним, Евросоюз составил список из 14 стран, откуда начнет пускать туристов с 1 июля, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса. Украина оказались среди тех, кто не вошел в этот список.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине 17 марта было ограничено авиасообщение из-за коронавируса.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что восстановление прежнего авиатрафика по Украине может занять до двух лет.