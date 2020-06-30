Эстония продлила запрет на авиасообщение с Украиной
Правительство Эстонии решило продлить ограничение на открытие авиасообщения со странами с высоким риском заражения коронавирусом до 14 июля.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и инфраструктуры Эстонии.
"Вирус не исчез, и ситуацию в других странах необходимо отслеживать. В Европе есть места, где число заразившихся значительно возросло, поэтому мы продлеваем действие ограничения, вступившего в силу 18 мая ", – заявил министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас.
На данный момент запрещены прямые рейсы из Эстонии в Швецию, Португалию, Беларусь, Украину и Российскую Федерацию.
При этом отмечается, что возобновление авиасообщения зависит от уровня заболеваемости COVID-19. Показатель заболеваемости должен составлять 25 или менее случаев на 100 тысяч населения за последние две недели.
Напомним, Евросоюз составил список из 14 стран, откуда начнет пускать туристов с 1 июля, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса. Украина оказались среди тех, кто не вошел в этот список.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине 17 марта было ограничено авиасообщение из-за коронавируса.
- Министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что восстановление прежнего авиатрафика по Украине может занять до двух лет.
- Криклий также сообщил, что регулярные авиаперевозки запустятся в зависимости от готовности других стран принимать украинцев.
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Австрия продлила запрет на авиарейсы из Украины до 15 июля.