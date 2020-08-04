Количество жертв взрыва в Бейруте увеличилось до 50

Количество погибших в результате взрыва в ливанском Бейруте увеличилось до 50

Как передает телеканал Al Hadath в Twitter, об этом заявил министр здравоохранения страны Хамад Хасан.

При этом общее число пострадавших, по данным Минздрава, не менее 2700 человек.

По словам Хасана, также пострадали десятки медиков, не менее семи погибли. Министр заявил, что число жертв и раненых может вырасти.

В числе погибших в Бейруте - генеральный секретарь ливанской партии "Катаиб" Низар Наджарян. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

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Во время взрыва Наджарян находился в штаб-квартире партии.

Кроме того, по информации Times of Israel, в результате взрыва пострадали жена и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба.

Напомним, вечером во вторник, 4 августа, в Бейруте в районе морского порта произошел мощный взрыв. В окрестных кварталах обрушились несколько зданий, под обломками которых находятся люди.

Причины взрыва неизвестны, основных версий три: взрыв корабля, груженого пиротехникой, взрыв складов со взрывчаткой, ракетный удар.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был шокирован масштабными взрывами в столице Ливана и выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших при взрыве.