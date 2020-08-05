Главная оппонентка Лукашенко заявила, что ей угрожали с украинского номера

Главная оппонентка Александра Лукашенко на выборах в Беларуси Светлана Тихановская заявила, что получила угрозы в свой адрес по телефону с украинским номером. Об этом она рассказала в интервью российскому изданию Настоящее время.

"Это был звонок из украинского номера: "Меня просили передать, что если вы сейчас не остановитесь, лучше остановитесь. Иначе у меня есть достоверная информация, что вас посадят в тюрьму, а детей заберут в детдом". Ну это такое, знаете, было так низко и подло", – рассказала Тихановская.

По ее словам, после полученного звонка она сначала запаниковала, но потом собралась с мыслями и решила продолжать участие в президентской гонке.

"Объективных причин меня сажать в тюрьму или детей забирать в детдом нет. И если я приму какие-то меры безопасности, то этого можно будет избежать", – сказала Тихановская.

Светлана Тихановская – жена политического узника Беларуси Сергея Тихановского. Она решила идти в политику после того, как ЦИК Беларуси запретил сбор подписей в поддержку ее мужа как кандидата в президенты. До этого Тихановская была обычной домохозяйкой.

Напомним, в Минске состоялся рекордный по численности митинг в поддержку оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. В четверг вечером в парке на площади Бангалор собралось, по разным оценкам, от 35 до 60 тыс. протестующих.