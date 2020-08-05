Причиной взрывов в Бейруте стала халатность, - Reuters

Согласно результатам первоначального расследования, причиной взрыва в Бейруте стало бездействие и халатность в хранении взрывоопасных материалов.

Об этом сообщает Reuters.

Пожар начался в морском порту Бейрута на складе №9, затем огонь перекинулся на 12-й склад. Именно там хранилась аммиачная селитра.

Вопрос безопасности хранения селитры рассматривали несколько комитетов, но они так и не издали указ об утилизации этого легковоспламеняющегося материала. У агентства есть информация, что за 6 месяцев до взрыва поступало предупреждение, что хранение этих веществ закончится трагедией.

Генеральный директор ливанской таможни заявил, что таможня отправила в судебные органы шесть запросов о том, чтобы переместить селитру, но не получила никакого ответа.

По данным Reuters, ливанская таможня в 2016 и 2017 годах через суд требовала от морской администрации переместить химикаты или одобрить продажу нитрата аммония, чтобы гарантировать безопасность порта.

Напомним, 4 августа в порту столицы Ливана произошел мощный взрыв. Порт Бейрута уничтожен полностью, от взрыва пострадала половина городских построек. Выбиты стекла и витрины не только в прилегающих к порту кварталах, но и в радиусе 20 км. Взрывную волну ощутили даже на Кипре – примерно в 200 км от Бейрута. Одной из жертв стал известный ливанский политик, генеральный секретарь право-христианской партии "Катаиб" Низар Наджарян.

Сначала возникло предположение, что взорвалась пиротехника, позже выяснилось, что в порту города взорвался склад, на котором хранилось 2 750 тонн аммиачной селитры.

В столице Ливана погибли как минимум 100 человек, больше 4000 пострадали.