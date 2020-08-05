Продажу острова Галлинара сыну экс-владельца "Мотор Сичи" могут отменить

Власти Италии анализируют подробности покупки за 10 миллионов евро лигурийского острова Галлинара сыном бывшего владельца компании "Мотор Сич" Александром Богуслаевым.

Об этом сообщает газета Corriere Della Sera.

По данным СМИ, последнее слово в продаже острова украинскому мультимиилионеру, скорее всего, еще не сказано.

Остров Галлинара считается природным заповедником уже более 30 лет и может подпадать под ограничения. Если это так, то государство может воспользоваться доминирующим правом на его приобретение.

Как заявил министр культурного наследия и культурной деятельности Италии Дарио Франческини, компетентные органы министерства изучают документы, имеющиеся ограничения и итальянские приоритетные права.

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"Остров настолько важен для нас и для прибрежных муниципалитетов этого района с туристической точки зрения, что я считаю правильным изучить все процедурные аспекты продажи", – заявил в свою очередь Риккардо Томатис, мэр города Албенга, ближайшего к острову.

После того как стало известно о приобретении острова Богуслаевым, в Италии стали опасаться превращения его в закрытую VIP-территорию вроде греческого острова Скорпиос, выкупленного Аристотелем Онассисом. В частности, отмечалось, что в мире есть немало частных островов, однако речь идет об отдаленных атоллах, в то время как Галлинара доступен для всех, у кого есть лодка или средства ее арендовать.

"Ни одно строительство или другие спекуляции не будут допущены на острове, учитывая его природный статус", – отметил мэр Албенги.

Недавно 42-летний украинский бизнесмен стал владельцем острова в Лигурийском море, оформив приобретение на подконтрольную ему компанию Galinette, зарегистрированную в Монте-Карло (Монако). Сумма сделки составила 10 миллионов евро (около 310 миллионов гривен). Ранее остров принадлежал группе богатых семей из Пьемонта и Лигурии. Они владели Галлинарой с 1970-х годов.

Остров расположен в 1,5 км от материка, между городами Альбенда и Алассио. Ширина и длина острова – менее чем полкилометра (470х450 метров), он возвышается над уровнем моря на 87 метров.

Переговоры о покупке острова начались в мае этого года и завершились 17 июля.