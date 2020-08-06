На станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде в разгар зимы вернулись пингвины

На украинскую станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде неожиданно для этого периода года вернулись пингвины. Сейчас в Антарктиде разгар зимы, в это время животные обычно покидают острова Галиндез, где расположена станция, и возвращаются в октябре.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook.

"Помните, как в конце мая мы писали о последнем пингвине, который покинул нашу станцию “Академик Вернадский” и поплыл на юг, где теплее? Так вот сегодня на станции зафиксировали пять пингвинов, неожиданно для этого периода года (напоминаем, сейчас в Антарктиде разгар зимы, соответствует началу февраля у нас) вернулись", – говорится в сообщении.

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Ученые отметили, что эти субантарктические пингвины Дженту обитают на острове Галиндез во все сезоны, кроме зимы.

Биолог 25-й Украинской антарктической экспедиции Александр Салганский рассаказал, что как правило, массовое возвращение пингвинов на остров наблюдается во второй половине октября (соответствует апрелю в нашем полушарии).

Раннее возвращение пингвинов к основному месту обитания ученые объясняют тем, что в этом году зима в Антарктиде выдалась аномально теплой – высота снежного покрова 46 см (для сравнения – два года назад в аналогичный период эта цифра была в три раза больше – 151 см, в 2019 – 130 см).

В предыдущие годы остров Галиндез зимой был почти весь скован льдом. Но в этом году там днем тает снег. Дневная температура на станции "Академик Вернадский" 5 августа достигала +2,3 ℃ , а 4 августа – +4,1 ℃.

Напомним, в марте станцию ​​"Академик Вернадский" посетил 200-килограммовый тюлень-крабоед.