Станцию "Академик Вернадский" посетил 200-килограммовый тюлень-крабоед
2020-03-25 15:15:00
Обычно тюлени держатся вдали от станции
На деревянный настил возле центрального входа на антарктическую станцию "Академик Вернадский" залез тюлень-крабоед. Об этом Национальный антарктический научный центр сообщил в Facebook.
Обычно тюлени держатся вдали от станции. Но вчера нашелся один храбрец – взрослый тюлень весом около 200 кг. Это довольно необычная ситуация для станции и полярники решили, что он зашел проверить, все ли здоровы и сыты, и поднять настроение команды. А после сложной проверки решил немного отдохнуть
Тюлень-крабоед – самый многочисленный тюлень в мире, численность вида составляет около 14 млн особей. Название этих тюленей курьезно, поскольку они крабами не питаются. Основу их рациона составляет антарктический криль.
24 марта участники 24-й Украинской антарктической экспедиции записали видеообращение со станции "Академик Вернадский", в котором призвали всех оставаться дома. "Оставайтесь дома, почувствуйте себя немного полярниками, ведь мы в изоляции здесь круглый год", – сказал руководитель экспедиции Игорь Дикий.
Напомним, что из-за пандемии COVID-19 команда 25-й Украинской антарктической экспедиции не смогла добраться до Антарктиды и вынуждена была вернуться в Киев. Сейчас Украина и Чили решают, как доставить экспедицию на станцию.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Антарктиде зафиксирован новый температурный рекорд. Плюс 18,4°C было 7 февраля на территории аргентинской научно-исследовательской станции Esperanza, расположенной на самой северной оконечности Антарктиды. Днем ранее отмечены 18,3°C.
- От ледника острова Пайн-Айленд откололся айсберг в 300 квадратных километров. Отколовшийся айсберг разбился на много крупных частей, одной из которых даже дали название.