В мексиканском штате запретили продавать детям сладкие газированные напитки

Власти мексиканского штата Оахака запретили продавать детям сладкие газированные напитки и высококалорийные продукты в целях профилактики детского ожирения.

Об этом сообщает The Guardian.

В законопроекте о реформировании государственного закона о правах детей и подростков сначала предлагалось ввести штрафы и возможное закрытие магазинов для продажи безалкогольных напитков и сладостей, но в итоге решили просто остановиться на запретах, приравняв продажу таких продуктов к реализации сигарет и алкоголя.

Правительство Мексики не исключает, что высокий рост заболеваемости коронавирусом в стране может быть связан, в том числе, и с тем, чем питаются местные жители. По мнению властей, вредные привычки могут усугублять течение болезни или делать людей более восприимчивыми к заражению.

Замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гателль назвал безалкогольные сладкие напитки "ядом в бутылках" и объявил, что, по его мнению, именно они стали причиной смерти более 40 тысяч человек, которые страдали ожирением, диабетом и гипертонией.

"Важно, наконец, притормозить эту отрасль, которая уже привела к заболеваниям у наших детей. Производство (некачественных продуктов) проникает в самые отдаленные уголки штата, где часто даже нет лекарств, но есть Coca-Cola", – сказала Магали Лопес Домингес, депутат штата Оахака.

Она добавила, что пандемия коронавируса также дала законодателям дополнительный толчок к ограничению продаж газировки.

"Эта чрезвычайная ситуация со здоровьем делает еще более очевидным ущерб, причиненный употреблением этих сладких напитков", – сказала Домингес.

Как отмечает издание, мексиканцы выпивают 163 литра безалкогольных напитков в год на душу населения – это больше всего в мире, и их потребление начинается с раннего возраста. Опрос, проведенный местной группой защиты прав потребителей, показал, что 70% школьников в бедном районе мексиканского штата Герреро употребляют газировку даже на завтрак.

Около 73% населения Мексики страдает избыточным весом, и связанными с этим заболеваниями, такими как диабет.

Напомним, власти Сингапура планируют в следующем году запретить рекламу напитков с повышенным содержанием сахара. Производители сладких напитков также будут обязаны маркировать товары специальными отметками.