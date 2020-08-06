В Италии эвакуировали город-курорт из-за угрозы обвала ледника

В Италии власти города-курорта Курмайор эвакуировали местных жителей и путешественников из-за угрозы обвала ледника на горе Монблан.

Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

По словам мэра города Стефано Мисерокчи, из города в срочном порядке эвакуировали 75 человек, из них 15 – местные жители. Эвакуировали около 30 домов.

"Речь идет о чрезвычайном уровне угрозы в ближайшие 72 часа", – отметил он.

Первое предупреждение о леднике было объявлено 24 сентября 2019 года, когда из-за угрозы обвала 250 тысяч кубических метров льда временно закрыли опасный участок. С тех пор были введены меры по мониторингу ледников.

Отмечается, что на движение ледниковой массы влияет аномально высокая температура.

Отметим, ученые из Италии пытаются выяснить причины редкого явления, которое окрасило ледник Альпах в багрово-розовый цвет и ускоряет последствия изменения климата. По словам исследователя из Национального исследовательского совета Италии Бьяджо Ди Мауро, розовый снег на частях ледника Презена, вероятно, вызван той же водорослью, что ранее была найдена в Гренландии.

Таяние ледников открыло в Антарктиде ранее скрытый от глаз гранитный остров. Группа полярных исследователей из проекта Thwaites Offshore Research заметила остров, когда их корабль проходил через залив Пайн-Айленд в Антарктиде.