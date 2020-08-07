В США женщину высадили с самолета за "оскорбительную" маску

Активистку из Южной Флориды Арлинду Джонс высадили из самолета американской авиакомпании American Airlines за то, что она поднялась на борт в защитной маске с надписью "F --- 12" (на сленге ругательство в адрес полиции). Об этом сообщает WPLG.

Женщина направлялась в штат Иллинойс. Оказавшись на борту самолета, она услышала требование со стороны стюардессы прикрыть маску, которая находилась на ней.

Джонс уверяет, что после конфронтации со стюардессой она надела на себя другую маску, однако та вернулась и сказала: "Лучше бы мне не видеть эту другую маску".

"Оставьте меня в покое, леди", – отреагировала Джонс.

"Все, вы попали", – сказала стюардесса и пошла в сторону кабины пилотов.

Через несколько минут самолет, который уже готовился к взлету, развернулся и направился к посадочным воротам. Работники аэропорта вывели из салона Джонс.

"Я думаю, меня вывели из самолета, потому что я чернокожая", – сказала Джонс позже.

В авиакомпании заявили, что "Джонс отказалась следовать инструкциям члена экипажа, чтобы снять или прикрыть маску с оскорбительным выражением, и хотя пассажирка первоначально выполнила это требование, позже позволила себе неуместную лексику". Также в авиакомпании добавили, что возвратили Джонс деньги за билет.

Чернокожая активистка сказала изданию, что была вынуждена добираться до Иллинойса на автомобиле.

Напомним, на борту самолета голландской авиакомпании KLM, который летел на Ибицу, возникла массовая потасовка, после того, как два британца отказались надевать защитные маски.

Также, пилоты американской авиакомпании Deltа вернули рейсовый самолет к посадочным воротам после того, как два пассажира отказалась выполнить требование экипажа надеть маски.