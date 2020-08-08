В Минске идет "облава" на членов штаба кандидатки Светланы Тихановской

В столице Республики Беларусь задержали Марию Мороз – главу избирательного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской. Еще двое двое представителей штаба добровольно явлились в органы и не выходят на связь.

Марию Мороз задержали возле главного штаба кандидата, и сама Тихановская в этот момент была рядом с ней. Об этом "Tut.by" сообщила доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова.

"Мы с Марией и Светланой были возле штаба, подъехал синий бус, оттуда вышли люди без формы, оттолкнули Светлану, затащили Марию в машину. Мы пытались передать ей договор с адвокатом, кричали, чтобы они его взяли, но они захлопнули дверь и уехали", – рассказала Ковалькова.

Позже Ковалькова уточнила, что Марию Мороз отвезли в РУВД Фрунзенского района, и что на нее, по предварительной информации, составлен административный протокол, однако, пока неизвестно за что именно.

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Как передает белорусская "Радио свобода", еще двое представителей штаба Тихановской Антон Сташевский и Олег Моисеев были сегодня вызваны в Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией и пропали.

"Позже Сташевский был доставлен в Следственный комитет. Все задержанные не выходят на связь", – отмечается в материале.

Также сообщается, что в связи с происходящим, из соображений безопасности, сегодня вечером, 8 августа, Светлана Тихановская покинула свою квартиру – якобы, до этого под домом Тихановской стояли сотрудники в штатском, и подъехала подозрительная маршрутка.

Как сообщает белорусское издание Naviny.by, вчера вечером, 7 августа, в Минске были задержаны доверенные лица Тихановской Андрей Смоленчук и его жена Жанна Мякиш. Их якобы держат в РУВД Заводского района Минска.

Позавчера, 6 августа Марию Мороз уже задерживали. Как передает DW, ее доставили в милицию, где ее предупредили "об ответственности за организацию массовых беспорядков", а спустя полтора часа отпустили.

Несколько дней назад оппонентка действующего президента Беларуси Александра Лукашенко Светлана Тихановская заявила, что ей угрожали с украинского номера.