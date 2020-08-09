В Беларуси проходят президентские выборы: в Минске военная техника, перебои с интернетом

9 августа — основной день голосования на президентских выборах в Беларуси. Главными претендентами являются действующий президент Александр Лукашенко и оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.

Об этом сообщает TUT.by.

По данным ЦИК, явка за время досрочного голосования составила 41,70%.

Из-за проведения выборов милицию перевели в усиленный режим работы. Граждан попросили придерживаться "законного порядка", потому что за его нарушение обещают "немедленно реагировать с использованием всех законных полномочий".

Кроме того, жители Минска заметили, как в центре города проезжала военная техника.

На въезде в Минск стоит машина ГАИ, две военные машины, люди в бронежилетах, балаклавах и шлемах, передает Радио Свобода.

"Медиазона" сообщает, о перебоях в работе мобильного и проводного интернета сразу у нескольких операторов связи: ByFly, MTS, Life, "Космос ТВ".

Напомним, в пятницу, 7 августа, в Минске правоохранительные органы задержали съемочную группу телеканала "Настоящее Время". Задержаны три человека: украинцы Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк, а также корреспондент из Санкт-Петербурга Юрий Боронюк. Накануне канал "Настоящее время" вел репортаж о несостоявшемся митинге оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

Глава НСЖУ Сергей Томиленко заявил, что Национальный союз журналистов Украины обеспокоен задержанием корреспондентов телеканала "Настоящее Время" милицией в Минске. По его мнению, белорусские власти должны уважать права журналистов и средств массовой информации.