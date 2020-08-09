Выборы в Беларуси состоялись – явка превысила 50%

По состоянию на 12:00 явка избирателей на выборах президента Беларуси составила 54%. Выборы признаны состоявшимися.

Об этом заявила глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина, передает TUT.by.

"Более 54 процентов избирателей приняли участие в голосовании. Следовательно, уже можно говорить о том, что мы в конце дня уже получим какой-то результат", – сказала Ермошина.

По ее словам, 50-процентный барьер преодолели все регионы, кроме Минска.

В Гомельской и Могилевской областях на участки пришли более 60 процентов избирателей. Сюда входят и избиратели, проголосовавшие досрочно. В Гомельской области уже проголосовали 66%, в Могилевской – 63%, в Минске – 43%.

Напомним, 9 августа – основной день голосования на президентских выборах в Беларуси. Главными претендентами являются действующий президент Александр Лукашенко и оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.

Из-за проведения выборов милицию перевели в усиленный режим работы. Граждан попросили придерживаться "законного порядка", потому что за его нарушение обещают "немедленно реагировать с использованием всех законных полномочий".