Протесты в Ливане: жители Бейрута захватили министерство экономики и "повесили" главу "Хизбаллы"

В Ливане продолжаются антиправительственные демонстрации и стычки с полицией после взрыва в порту Бейрута, который унес сотни жизней. Демонстранты захватывают административные здания и рвут портреты президента страны Мишеля Ауна.

Об этом передает Telegram-канал RESSENTIMENT.

Протестующие требуют, чтобы действующая власть ушла в отставку и жгут портреты президента Мишеля Ауна и лидера исламистской партии "Хезболла" Хасана Насраллы.

"Иран вон из Ливана", – скандируют люди.

Также демонстранты призывают повесить Хасана Насраллу.

Президент Аун — христианин-маронит, шейх Насралла — мусульманин-шиит. Однако их партии выступают сейчас в альянсе и совместно формируют правительство. Кабинет министров, административный аппарат и силовые структуры Ливана по факту контролируются "Хезболлой", в свою очередь, считается орудием иранской экспансии.

К этому времени уже были захвачены министерства иностранных дел, экономики и министерства финансов.

Как передает ВВС, из здания МИДа протестующих вытеснили военные, однако другие здания все еще заняты демонстрантами.

По последним данным, количество пострадавших уже превысило 700 человек. Один полицейский был убит. Военные патрулируют улицы на машинах с пулеметами.

На фоне протестов, министр окружающей среды Ливана Дамианос Каттар подал в отставку, сообщил ливанский телеканал Al-Jadeed. Также в отставку подала министр информации Ливана Маналь Абдель Самад. Премьер-министр Ливана Хасан Диаб созвал экстренное совещание правительства, чтобы обсудить ситуацию.

Напомним, 8 августа, в центре Бейрута демонстрация переросла в массовые беспорядки, во время которых произошла стрельба. По предварительным данним, огонь по протестующим открыли Ливанские силы безопасности.