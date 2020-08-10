Выборы в Беларуси. Штаб Светланы Тихановской сообщает о 7 задержанных сотрудниках

Штаб главной конкурентки действующего президента Беларуси Светланы Тихановской сообщает о задержании 7 человек.

Среди задержанных - руководитель и доверенные лица избирательного штаба Тихановской. У еще одного доверенного лица в Гродно изъяли автомобиль со 100 000 листовок, а его самого задержали на пять суток.

В штабе отмечают, что до сих пор не могут получить информацию обо всех задержанных.

В это же время от жителей Минска начали поступать жалобы о проблемах с доступом к отдельным интернет-ресурсам и сервисам.

Как сообщают корреспонденты "Настоящего времени", скорее всего, в столице Беларуси "глушат" интернет. В Национальном центре обмена трафиком говорят, что причиной стали "DDos-атаки государственных ресурсов".

В частности, пользователи отмечают, что "очень медленно загружается Youtube", "отваливаются google-сервисы", а также не открывается сайт банкира Виктора Бабарико, которого ЦИК в Беларуси так и не зарегистрировала в качестве кандидата в президенты. Кроме этого, наблюдаются проблемы с работой VPN-сервисов и отдельных серверов.

Напомним, в Беларуси в результате протестов, которые произошли после закрытия избирательных участков в воскресенье, 9 августа, были задержаны более 120 человек.