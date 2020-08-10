Президенты РФ и Казахстана поздравили Лукашенко с победой

Президенты России Владимир Путин и Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравили действующего президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на выборах.

Об этом сообщили пресс-службы президентов.

Отмечается, что Путин направил Лукашенко соответствующую поздравительную телеграмму, в которой поздравил его с переизбранием на пост президента.

"Рассчитываю, что Ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности. Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси", – говорится в телеграмме.

Также Токаев поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента Беларуси.

"Итоги выборов, состоявшихся в сложной политической ситуации, свидетельствуют о народной поддержке вашего стратегического курса, направленного на укрепление суверенитета и независимости Беларуси", – говорится в телеграмме.

Президент Казахстана пожелал Александру Лукашенко полной реализации всех намеченных планов на посту главы Республики Беларусь, а белорусскому народу – мира, стабильности, взаимопонимания и процветания.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись президентские выборы. Явка на выборах составила 84,23%. Согласно данным ЦИК, у Александра Лукашенко 80,23% голосов, у его основной соперницы Светланы Тихановской — 9,9%. В штабе Тихановской заявили, что результаты выборов не признают.

Александр Лукашенко, после того, как были обнародованы предварительные итоги выборов президента Беларуси, сделал короткое заявление, уместившееся в одну фразу: “Политика должна быть одна – это люди”.

Глава КНР Си Цзиньпин первым поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах. В то же время премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал ЕС провести экстренный саммит по ситуации в Беларуси.