В Минске начались "индивидуальные" задержания людей на улицах

Сегодня вечером, 10 августа, в городах Беларуси началась вторая волна задержаний в связи с массовыми протестами недовольных результатами выборов беларусов.

Как сообщила в 19:00 Facebook-группа "Чай з малинавым варэннем", одно из задержаний произошло в центре города в Парке победы неподалеку от стелы "Минск – город-герой":

Кроме того, как передает паблик, публикуя видео, "избили и засунули в бус случайного прохожего" на станции метро Фрунзенской в Минске:

Спустя десять минут группа сообщила о новых задержаниях на Фрунзенской, прикрепив фото с места событий:

"В районе Стелы случайным образом задерживают людей", – подтверждает информацию белорусский новостной Telegram-канал "NEXTA Live".

Кроме того, канал опубликовал видео еще одного задержания, снятое из окна многоквартирного дома, с подписью: "Жесткое задержание случайного прохожего на улице Заславской в Минске", и еще одно аналогичное видео – из белорусского города Мозырь, указав под роликом: "В Мозыре каратели толпой жестко избивают одного человека! Нужна помощь!"

Как сообщает белорусский информационный портал "Наша Нiва" у себя в Telegram, задержан один из координаторов инициативы BYCOVID-19 Андрей Ткачев. Кроме того, по данным портала: "Многие задержания происходят возле Дворца спорта, гостиницы "Юбилейная" на проспекте Победителей в Минске".

"ОМОН выхватывает юношей, женщин не трогает. Пенсионеры кричат ​​"Бандиты!" Силовикам. и "Позор!" Здесь задержали около 40 человек, никто не сопротивляется", – передает "Наша Нiва", публикуя фото происходящего:

Напомним, в соседней Беларуси второй день продолжаются протесты против результатов президентских выборов. Как мы уже сообщали, прямо сейчас в Минске, сотрудники ГАИ блокируют центральные улицы, а силовики стянули в центр города водометы.