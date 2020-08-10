Страны Евросоюза и США призвали Беларусь не применять силу к протестующим

Целый ряд стран призвал правительство Беларуси воздержаться от силового решения конфликта между протестующими и правоохранителями.

Как сообщается на сайте украинского МИДа, министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины – стран Люблинского треугольника – обнародовали заявление по поводу ситуации в Беларуси.

"Как министры иностранных дел стран Люблинского треугольника, мы глубоко обеспокоены эскалацией ситуации в Беларуси после президентских выборов и призываем власть воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных минувшей ночью", – говорится в заявлении.

Три страны выразили уверенность, что сложившуюся ситуацию можно решить только путем диалога.

"При необходимости мы открыты для любой помощи в содействии этому диалогу", – отмечают подписанты заявления.

Кроме того, президенты Польши и Литвы — Анджей Дуда и Гитанас Науседа — выступили с совместным обращением к властям Беларуси, и попросили власти Республики Беларусь "соблюдать демократические стандарты".

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в свою очередь заявил, что "Евросоюз должен принять меры, чтобы предотвратить возможное применение силы в Беларуси". А премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и вовсе предложил провести экстренный саммит ЕС из-за ситуации в Беларуси.

Не применять силу в отношении протестующих и перейти к мирному диалогу призвал глава МИДа Эстонии Урмас Рейнсалу в своем Twitter-аккаунте.

Кроме того, Чехия заявила, что будет способствовать свободе выражения мнений и свободе собраний в Беларуси.

"Мы поддерживаем местное гражданское общество и демократические принципы", – заявила пресс-секретарь МИД Чехии Зузана Штихова, передает Swissinfo.ch.

Кроме того, как сообщает "Голос Америки", свою обеспокоенность ситуацией после выборов в Беларуси выразил официальный Вашингтон.

"Мы призываем власти не нарушать принцип свободы собраний и воздержаться от применения силы", – заявила сегодня, 10 августа, пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.

Сообщается также, что беспокойство в связи с действиями руководства Беларуси выразила Великобритания. Официальный представитель премьер-министра страны Бориса Джонсона сегодня подчеркнул, что Лондон считает неприемлемым наблюдавшееся минувшей ночью насильственное подавление протестов.

Кроме того в совместном заявлении главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам расширения Оливера Вархейи отмечается, что президентские выборы в Беларуси были омрачены "непропорциональным и неприемлемым насилием со стороны государства против мирных демонстрантов".

Напомним, сегодня вечером, 10 августа, во время массовых протестов в столице Беларуся, по демонстрантам на улице Кальварийской в Минске открыли огонь.