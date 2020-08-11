В Минске люди сбивают машинами ОМОН, в ход пошли коктейли Молотова

В центре Минска, около метро "Пушкинская", где второй день идут протесты против переизбрания президентом Александра Лукашенко, один из автомобилистов сбил на силовика.

Соответствующее видео появилось на Telegram-канале "МАЯ КРАІНА БЕЛАРУСЬ" с описанием: "Люди сбивают машинами ОМОН".

Как сообщает РЕВ.ТВ, "силовики начали бить дубинками по машинам", которые умышленно создают пробки в центре города, чтобы не допустить передвижений сил правопорядка.

"Автомобилисты выстраиваются в очередь, намеренно медленно едут, а в некоторых случаях катаются по кругу. Блокировка дорог сопровождается множеством гудков в поддержку протестующих. ОМОН небольшими группами пытается нападать на автомобили, бить стекла и задерживать водителей. Во время очередной атаки, водитель черной иномарки сбил ОМОНовца", – передает "Бабель".

По другим данным, в Минске около метро "Пушкинская" водитель иномарки сбил омоновца, пытаясь избежать задержания.

Кроме того, как сообщает Sputnik-Беларусь, у себя в Telegam, протестующие применили коктейли Молотова: "На Притыцкого людей жестко разгоняют. В бойцов ОМОНа летят "коктейли Молотова".

Другие каналы подтверждают, что коктейли применяются в районе метро "Пушкинской", отмечая, что у силовиков полетело уже 4 штуки. Канал "Беларусь головного мозга" опубликовал видео одного такого броска.

Напомним, "Фокус" ведет хронику протестов в Беларуси, с последними обновлениями ситуации можно ознакомиться здесь.