"Мы включили наши инструменты антицензуры в Беларуси", — Дуров

На фоне продолжающихся в Беларуси протестов из-за итогов президентских выборов, которые прошли в воскресенье, 9 августа, и проблем с доступом к отдельным интернет-ресурсам и сервисам, Telegram в Беларуси будет работать в обычном режиме.

Об этом основатель мессенджера Павел Дуров сообщил в Twitter.

"Мы включили наши инструменты антицензуры в Беларуси, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей. Однако связь по-прежнему очень нестабильна, поскольку интернет иногда в стране полностью отключается", — написал он.

Напомним, почти сразу после закрытия избирательных участков 9 августа в 20:00 СМИ Беларуси начали массово сообщать о проблемах со связью. В частности, пользователи отмечали, что "очень медленно загружается Youtube", "отваливаются google-сервисы", а также не открывается сайт банкира Виктора Бабарико, которого ЦИК в Беларуси так и не зарегистрировала в качестве кандидата в президенты. Кроме этого, наблюдаются проблемы с работой VPN-сервисов и отдельных серверов.

Фокус ведет хронику протестов в Беларуси, с последними обновлениями ситуации можно ознакомиться здесь.