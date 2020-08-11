В Минске люди несут цветы к месту гибели протестующего

В Минске люди несут цветы к месту, где вчера погиб один из протестующих.

Об этом сообщает TUT.by.

Цветы вешают на металлический забор, отделяющий проезжую часть от пешеходной зоны. Проезжающие мимо машины сигналят, а люди на этом пятачке вскидывают руки, показывая знак "V".

"Немного шокировало, что здесь так быстро все убрали, причесали – как будто вокруг обычная жизнь, как будто ночью ничего не происходило", – сообщила местная жительница Юлия.

Она говорит, что люди стали приносить цветы.

"Первым выбросил гвоздики человек из окна автомобиля – просто бросил их из окна. Потом приехал таксист с цветами, потом стали подходить люди", – рассказывает она.

10 августа в ходе акций протеста в Минске погиб мужчина на улице Притыцкого. Как заявили в МВД, толпа строила баррикады, а в ходе противостояния со спецназом "один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью".

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись президентские выборы. Явка составила 84,23%. Согласно данным ЦИК, у Александра Лукашенко 80,23% голосов, у его основной соперницы Светланы Тихановской — 9,9%. В штабе Тихановской заявили, что результаты выборов не признают.

Александр Лукашенко, после того, как были обнародованы предварительные итоги выборов, сделал короткое заявление, уместившееся в одну фразу: "Политика должна быть одна – это люди".