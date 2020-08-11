Число погибших при взрыве в порту Бейрута выросло до 171, – Минздрав Ливана

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в результате взрыва в порту Бейрута 4 августа погиб 171 человек (ранее сообщалось от 164), число пропавших без вести колеблется между 30 и 40, около 1 500 пострадавших нуждаются в специальной медицинской помощи, сообщил телеканал Sky News Arabia.

11 августа агентства передали со ссылкой на силовые структуры Ливана, что президент страны Мишель Аун и подавший днем ранее в отставку премьер-министр Хасан Диаб еще в июле были проинформированы спецслужбами о наличии взрывоопасных грузов в порту Бейрута.

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В их сообщении говорилось о необходимости вывоза из порта опасных грузов. Не исключалось, что в случае их кражи, они могут быть использованы для террористической атаки.

Главное управление таможни и общественной безопасности Ливана еще шесть лет назад обращалось к властям страны с просьбой о вывозе опасных грузов с территории порта.

Напомним, в результате взрыва в Бейруте в порту погиб гражданин Украины.