Врачи диагностировали у Ефремова инсульт, – адвокат

Врачи подтвердили инсульт у российского актера Михаила Ефремова, которого обвиняют в смертельном ДТП. Об этом заявил представляющий его интересы адвокат Эльман Пашаев, сообщает МК.

Адвокат подчеркнул, что по оценкам медиков, актер находится в состоянии средней тяжести.

"Врачи подтвердили, что у Ефремова инсульт. Его состояние оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет", – сказал юрист.

При этом, по его словам, он находится в Боткинской больнице, хотя ранее там сообщили, что в списках такой пациент не значится.

"Данного пациента у нас нет", – заявил оператор контактного центра больницы.

Адвокат актера не стал комментировать эти слухи.

Вчера Михаилу Ефремову стало плохо возле суда. Его госпитализировали в одну из больниц Москвы с подозрением на инсульт.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на источники в медицинских службах, угрозы для здоровья актера нет. Ему была оказана медицинская помощь, а затем его перевели из реанимации в палату.

Напомним, 5 августа на заседании суда, где началось рассмотрение его дела по существу, Ефремов не признал вину по предъявленному обвинению. "Я ничего не помню. Нет, не признаю", – заявил актер.

8 июня около 23:00 в центре Москвы российский актер Михаил Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП. Водитель фургона, в который влетел Ефремов, 53-летний сотрудник службы доставки Сергей Захаров, умер в больнице.