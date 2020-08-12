Страны-соседи подготовили план выхода Беларуси из кризиса

Разработанный план деэскалации ситуации в Беларуси содержит три главных пункта: прекращение насилия по отношению к протестующим, освобождение задержанных, начало диалога с представителями гражданского общества. Об этом сказал на пресс-конференции президент Литвы Гитанас Науседа.

В случае принятия этого плана "наши страны готовы выступить посредниками в организации процесса выхода из кризиса", – добавил он.

12 августа глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что Беларусь должна провести новые выборы президента, так как те, что прошли 9 августа, не являются свободными и демократическими.

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Незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало сказал в интервью газете "Коммерсантъ", что оппозиция будет добиваться признания странами Запада Светланы Тихановской законным президентом страны. По его словам, за пределами Беларуси будет создан Фронт национального спасения, своего рода "правительство в изгнании", которое получит международное представительство.

12 августа в крупных городах Беларуси проходят стихийные акции солидарности. Особенно много их в столице – Минске. Большинство участников цепей – женщины. Число участников каждой акции – от нескольких десятков человек до нескольких сотен.

А на парижском памятнике Жанне д’Арк установили бело-красно-белый флаг - национальный символ белорусов, флаг РБ в 1991-1995 годах.

12 августа Александр Лукашенко собрал совещание по ситуации с протестами в Беларуси. "Понятно из ситуации, что найважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти, и в частности Совбезом, а может и прежде всего – обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя, обеспечение нормального функционирования государственных органов управления", – сказал он.