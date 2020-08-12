В целях борьбы с коронавирусом Трамп хочет запретить американцам возвращаться в США, – NYT

Президент США Дональд Трамп рассматривает новые иммиграционные правила, согласно которым пограничники будут иметь право временно не впускать на территорию США американских граждан, прибывших из за рубежа. Это может произойти в том случае, если у представителей власти будут причины считать, что приехавшие люди инфицированы коронавирусом.

Об этом пишет The New York Times.

В настоящее время в США действует запрет на въезд для иностранцев, в чьих странах наблюдается неблагоприятная ситуация с коронавирусом. Но под них не попадают иностранные граждане, у которых есть вид на жительство в Америке.

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Проект нового постановления предусматривает расширение полномочий правительства на запрет въезда, как для иностранцев-резидентов, так и для граждан США, если должностное лицо "обоснованно полагает, что кто-то мог быть подвержен или инфицирован инфекционным заболеванием".

Ранее иммиграционная и таможенная службы США выступили с инициативой ограничить пребывание в стране студентов-иностранцев. Было предложено, чтобы студенты-иностранцы учились онлайн, предварительно покинув территорию США. Члены Американского совета по образованию эту инициативу не поддержали.

На данный момент Соединенные Штаты являются мировым анти-лидером по количеству заболевших коронавирусом.

Отметим, в Белом доме заявили, что США пока не будут отменять запрет на въезд иностранцев из Великобритании и стран ЕС, которую в марте ввел президент Дональд Трамп из-за пандемии коронавируса.