Количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 20 миллионов

Количество инфицированных коронавирусом в мире с начала пандемии по состоянию на утро понедельника, 10 августа, превысило 20 миллионов.

Об этом сообщил портал Worldometer.

По данным портала, на планете заражены 20 024 265 человек. Количество жертв превысило 733 тысячи. Излечились 12 899 792 человека.

Однако, согласно данным проекта Университета Джонса Хопкинса, количество зараженных лишь приближается к 20 миллионам и составляет 19 792 519. Странами с наибольшим числом заразившихся остаются США (5 044 821), Бразилия (3 035 422) и Индия (2 153 010).

Тем временем в Китае, откуда и пошла пандемия, за истекшие сутки выявлено 80 новых инфицированных COVID-19. Внутри страны зафиксированы 14 активных случаев. Случаев летального исхода нет.

Кстати, первый миллион зараженных коронавирусом был зафиксирован 2 апреля. 15 апреля количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом во всем мире превысило два миллиона. Количество заразившихся коронавирусом во всем мире достигло трех миллионов человек 27 апреля.

А по состоянию на утро 7 августа в мире было зафиксировано 19 259 391 случай коронавируса.