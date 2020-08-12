В Беларуси еще два наезда на правоохранителей, один госпитализирован

В Минске 45-летний мужчина за рулем "Шкоды" наехал на сотрудника ГАИ и попытался скрыться. Благодаря прицельной стрельбе по колесам во время погони транспортное средство удалось остановить, а водителя – задержать.

Как сообщает Министерство внутренних дел Беларуси, наезд был совершен в районе 20.00 на пересечении улицы Мельникайте и проспекта Победителей.

"Водитель попытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан. Для остановки транспортного средства сотрудники Госавтоинспекции использовали табельное оружие", – отметили в ведомстве.

Пострадавшему сотруднику милиции оказана медицинская помощь, он доставлен в медучреждение.

Спустя пол часа, около 20:30, МВД отрапортовало еще об одном наезде – в этот раз на сотрудника милиции. Инцидент произошел в городе Барановичи, Брестской области.

"Виновник произошедшего, водитель автомобиля Great Wall Hover, пытался скрыться. Сотрудники ГАИ начали преследование на служебном автомобиле с включенными проблесковыми маячками красного и синего цветов. На неоднократные требования об остановке мужчина не реагировал", – рассказали в пресс-центре министерства.

В данном случае правоохранители также использовали оружие, прострелив колесо внедорожнику. В результате транспортное средство было остановлено, водитель бросил машину и скрылся. В настоящее время он разыскивается.

Сотрудник милиции госпитализирован.

Как мы сообщали вчера, 11 августа, подобный инцидент произошел в центре Минска, около метро "Пушкинская". Там один из автомобилистов сбил ОМОНовца.

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