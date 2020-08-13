В Европарламенте пригрозили белорусским силовикам Гаагой

Депутат Европейского парламента, бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что действия белорусских правоохранителей по силовому подавлению протестов могут оказаться в компетенции Международного уголовного суда.

Об этом он написал в Twitter.

"Если сообщения об убийствах спецслужбами в Беларуси подтвердятся, мы покинем территорию санкций и перейдем в компетенцию Международного уголовного суда для ответственных должностных лиц", – написал он.

Международный уголовный суд – международный орган уголовной юстиции, расположенный в Гааге, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечества, а также военную агрессию.

Для запуска процесса в Международном уголовном суде необходимо обращение одной из стран-участниц или совета безопасности ООН. При определенных условиях прокурор суда может начать расследование самостоятельно.

Напомним, сегодня в Минске послы стран Евросоюза, представители посольства США возложили цветы к стихийному мемориалу на месте, где погиб участник протестов.