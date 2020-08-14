Не показала эффективность. В США отказались перенимать российский опыт создания вакцины от COVID-19
В США отказались от помощи от России в разработке вакцины от коронавируса, так как, по мнению американских специалистов, российская вакцина не показала свою эффективность и не может считаться проверенной.
Об этом сообщает CNN.
В России уверены, что США отказались перенимать российский опыт из-за сложных отношений между странами.
“Между двумя странами существует недоверие. И мы думаем, что именно этим объясняется нежелание американцев принимать российские технологии”, – заявил изданию неназванный политик в Москве.
Экс-сотрудник американской президентской администрации рассказала, что ни в США, ни в ВОЗ пока не воспринимают разработанную Россией вакцину серьезно.
"Не существует даже вариантов, что США испытает российскую вакцину на обезьянах, не говоря уже о людях", – сказал представитель общественного здравоохранения США.
"Если наша вакцина окажется одной из самых эффективных, возникнут вопросы, почему США не исследовали этот вариант более глубоко, почему политика помешала доступу к вакцине", - сказал изданию один высокопоставленный российский чиновник.
В Белом доме настаивают на том, что российская вакцина была испытана на малом количестве добровольцев, потому сложно пока говорить о ее эффективности и целесообразности массового выпуска. А регистрацию вакцины в России объясняют стремлением снизить общественное давление на власти на фоне большого числа заболевших.
Напомним, в России зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19, одна из дочерей президента РФ Владимира Путина уже проверила вакцину на себе.
Россия назвала свою вакцину "Спутник-V", делая отсылку к первому спутнику Земли, который был запущен СССР в 1957 году. С него началась глобальная космическая гонка.
В Минздраве Германии сомневаются в эффективности российской вакцины против коронавируса. Однако, например, президент Филиппин Родриго Дутерте принял предложение России о поставке вакцины против коронавируса, и вызвался публично сделать себе первую прививку.