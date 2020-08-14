Американские сотрудники TikTok будут судиться с Трампом из-за блокировки приложения

Американские сотрудники компании TikTok планируют подать в суд на президента Дональда Трампа после того, как он подписал указ "О борьбе с угрозой TikTok". Они убеждены, что указ о блокировке приложения является неконституционным.

Об этом сообщает Business Insider.

Технический менеджер компании Патрик Райан уже начал собирать пожертвования на выплаты своим сотрудникам, так как они могут остаться без зарплаты. Всего за два дня он собрал $4 тысячи.

По его словам, если блокировка приложения вступит в силу, без денег останутся около 1,5 тысячи американцев, работающих в компании.

"Мы боимся, что не сможем получить наши зарплаты после 20 сентября. Я обеспокоен тем, что мои конституционные права нарушают", – сказал Райан.

Адвокат Райана Майк Годвин убежден, что возможная блокировка приложения – это чрезвычайная ситуация

"Не может быть, чтобы президент Трамп хотел уничтожить соцсеть просто потому, что это его забавляет, но похоже, это именно так", – сказал Годвин.

Напомним, недавно в Белом Доме всерьез взялись за мобильные приложения, которые, по словам Госсекретаря Майка Помпео "напрямую поставляют информацию китайским коммунистам".

Президент США Дональд Трамп подписал указ "О борьбе с угрозой TikTok", который предусматривает запрет всех транзакций с материнской компанией соцсети – ByteDance, и аналогичный приказ о борьбе с приложением WeChat. Он должен вступить в силу 20 сентября.