"Belorusian lives matter!": Цепкало призвал соседние страны признать Тихановскую президентом

Экс-кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало, которого не допустили к выборам, направил в Польшу, Литву, Латвию, Эстонию и Украину письмо, в котором призвал признать Светлану Тихановскую избранным президентом.

Об этом сообщает Forbes.

"Белрусский народ явно продемонстрировал миру свою суверенную волю, большинством голосов выбрав госпожу Тихановскую и ее программу освобождения всех политических заключенных, а также проведения новых свободных выборов в течение шести месяцев после ее вступления в должность", – отметил в письме Цепкало.

Читайте также: ЦИК Беларуси объявил окончательные итоги выборов

По его словам, Александр Лукашенко сфальсифицировал результаты голосования с помощью Центризбиркома и заставил свою соперницу выехать за границу.

"Господин Лукашенко дал понять, что воспользуется любыми методами, независимо от их законности или кровавости, чтобы уцепиться за власть", – заявил Цепкало.

Свое обращение Цепкало закончил лозунгом "Belorusian lives matter!" (Жизни белорусов имеют значение).

Ранее Валерий Цепкало заявлял, что оппозиция будет требовать от международного сообщества признания Светланы Тихановской избранным президентом.

Отметим, бывший заместитель министра иностранных дел Беларуси, оппозиционер Валерий Цепкало, снятый с президентских выборов, вынужден был покинуть страну, опасаясь преследований. Сейчас политик с детьми находится в России.