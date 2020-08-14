Тихановская объявила, что создает совет для передачи власти в Беларуси

Светлана Тихановская заявила, что "инициирует создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти".

Обращение опубликовано в телеграм-канале объединенного штаба оппозиционных кандидатов "Пул первой"

"С учетом происходящего в стране и необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности в Беларуси, я, Светлана Тихановская, инициирую создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти", – сказано в сообщении.

Тихановская заявила, что в Совет должны войти представители всех объединений, которые заинтересованы в диалоге и мирной передаче власти – трудовых коллективов, партий, профсоюзов.

"Я обращаюсь к международному сообществу, европейским странам с просьбой помочь нам в организации диалога с белорусскими властями", – заявляет Тихановская.