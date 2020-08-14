Ефремов письменно признал вину в ДТП, - опубликован документ

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фото протокола допроса, на котором актер Михаил Ефремов признал вину в совершении ДТП.

Согласно документу, Ефремов также признает, что его авто было исправно, когда он садился за руль.

"Свою вину в том, что 8 июня примерно в 21:53 я, управляя технически исправным транспортным средством "Джип – Гранд Чероки", в состоянии опьянения совершил нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, признаю в полном объеме. В содеянном раскаиваюсь, впредь подобного обязуюсь не совершать. Желаю загладить вред, причиненный мной потерпевшим, в полном объеме", – написано в протоколе.

Под документом подписался сам актер и его адвокат Эльман Пашаев.

Кроме того, Ефремов заявил, что испытывает нравственные страдания, связанные с произошедшей трагедией. Он жаловался на головные боли, которые связывал со своими переживаниями.

Напомним, 5 августа на заседании суда, где началось рассмотрение его дела по существу, Ефремов не признал вину по предъявленному обвинению. "Я ничего не помню. Нет, не признаю", – заявил актер.

8 июня около 23:00 в центре Москвы российский актер Михаил Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП. Водитель фургона, в который влетел Ефремов, 53-летний сотрудник службы доставки Сергей Захаров, умер в больнице.