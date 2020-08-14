США задержали четыре танкера с топливом из Ирана, – СМИ

США задержали четыре танкера, груженые иранским топливом, и перевозят их в порт Хьюстона.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Источник подтвердил изданию задержание четырех судов "Беринг", "Белла", "Луна" и "Панди".

По информации издания, танкеры "были взяты под контроль в море в последние дни". Как ожидается, в Хьюстон вскоре приедут сотрудники американской администрации. По словам источника, суда "были взяты под контроль без применения военной силы".

Сообщается, что танкеры якобы были частью схемы, созданной иранским бизнесменом, связанным с Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР), чтобы уклониться от американских санкций в отношении бизнеса с Ираном.

Ранее из Ирана были отправлены девять танкеров с топливом, в том числе указанные четыре судна. С владельцами Bella, Bering, Pandi и Luna связались власти США. После этого суда изменили курс и не последовали в Венесуэлу.

В июле прокуратура США подала иск о конфискации бензина на борту четырех танкеров, и впоследствии судья выдал ордер на арест.

При этом топливо не может быть изъято до тех пор, пока танкеры не войдут в территориальные воды США.

3 января США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи пообещал, что Тегеран отомстит убийцам Сулеймани.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран намеревался атаковать четыре американских посольства. По словам президента, планы Ирана были сорваны, когда американские беспилотники ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани.

Эксперт ООН по правам человека Агнеса Калламар заявила, что атака США, во время которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани, нарушила международное право.