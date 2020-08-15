Декларация Путина: заработал меньше Мишустина, владеет прицепом "Скиф" и машиной "Волга"

Президент России Владимир Путин задекларировал доход за прошлый год в сумме 9,726 млн рублей (около 4 млн гривен). Годом ранее он указал, что заработал на миллион меньше – 8,6 млн рублей (около 3, 5 млн гривен).

Об этом говорится в декларации, опубликованной на сайте Кремля.

Согласно документу, новое имущество российский президент не заимел.

В частности, у него в собственности остаются квартира площадью 77 квадратных метров и гараж в 18 квадратных метров, а в пользовании – еще одна квартира площадью 153,7 квадратных метров и гаражное место. Также у Путина имеются есть ГАЗ-М21, автомобиль "Нива" и автоприцеп "Скиф".

Глава российского правительства Михаил Мишустин в свой последний год работы в Федеральной налоговой службе РФ заработал чуть меньше, чем в 2018 году.

Согласно данным о доходах членов правительства, доход Мишустина за 2019 год составил 18,2 млн рублей (7, 2 млн гривен).

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заработал 14,6 млн рублей (почти 6 млн гривен). Его жена Татьяна Навка в прошлом году заработала 235,9 млн рублей (94 млн гривен).

Стоит отметить, что в 2020 году российские чиновники публикуют декларации о доходах позднее обычного из-за коронавируса. Обычно декларации сдаются к началу апреля, но весной президент продлил срок подачи декларация до 1 августа.

Отметим, Владимир Путин, согласно его декларации, заработал в 2018 году меньше, чем в 2017 году. Так, в декларации Путина указано, что за 2018 год он задекларировал 8,6 млн рублей, а в 2017 году его заработок составил 18,7 млн рублей. Подчеркивается, что в 2017 году была учтена прибыль от продажи земельного участка в 15 соток. За 2017 год Путин задекларировал 18,7 млн рублей дохода (около 8 млн грн).