"Нашли дом – заберите его": Лукашенко опроверг слухи о недвижимости в Москве

Президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг сообщение о том, что у него в Москве имеется в собственности дом. Об этом он сказал на совещании в Минске, сообщает "Белта".

По его словам, фейки, которые распространяются про него в последнее время, призваны создать у народа "подленькое настроение".

Лукашенко уточнил, что те, кто координирует это и направляет такую информацию, иногда работают профессионально, они создают "постановочные кадры, фейки".

"У меня, оказывается, уже нашли в Москве какой-то дом. Я сейчас публично хочу сказать: нашли – заберите его. У меня в Беларуси собственности нет, кроме резиденции официальной, где я живу в деревне. Нет, вот эти создают фейки. Оказывается, я уже из страны уехал позавчера, оказывается, я не то умер, не то заболел. И это все крутится", – сказал Лукашенко.

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Он добавил, что правительство не допустит такого настроения в стране.

Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась информация о том, что Лукашенко имеет роскошный особняк в Москве. Здание площадью около 2 тысяч квадратных метров якобы имеет 3 этажа, на которых располагаются больше дюжины спален, бильярд, каминная, бассейн и сауна. Кроме того, в соседнем гостевом домике находится винный погреб.

Кстати, недавно крупнейшее государственное информационное агентство Республики Беларусь "БелТА" проиллюстрировало заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о приоритетности строительства жилья фотографией его резиденции Дворец Независимости.