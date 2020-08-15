Война продолжается. Трамп подписал новый указ против TikTok

Президент США Дональд Трамп подписал новый указ, ограничивающий действие на территории США китайского приложения TikTok.

Документ опубликован на сайте Казначейства США.

Согласно указу, китайской компании будет предоставлено 90 дней, чтобы отказаться от всех активов, которые поддерживают функционирование сервиса в США. Кроме того, компания должна избавиться от данных пользователей, полученных с помощью TikTok или Musical.ly.

Как сообщает DW, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что издать такой указ Трампу порекомендовал Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS), который изучает, не грозит ли TikTok национальной безопасности.

"Комитет подробно рассмотрел ситуацию и единогласно рекомендовал президенту этот шаг, чтобы защитить американских пользователей от эксплуатации их личных данных", – сказал Мнучин.

Напомним, недавно в Белом Доме всерьез взялись за мобильные приложения, которые, по словам Госсекретаря Майка Помпео "напрямую поставляют информацию китайским коммунистам".

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ "О борьбе с угрозой TikTok", который предусматривает запрет всех транзакций с материнской компанией соцсети – ByteDance, и аналогичный приказ о борьбе с приложением WeChat. Он должен вступить в силу 20 сентября.

После этого, американские сотрудники компании TikTok решили подать на Трампа в суд. Они убеждены, что указ о блокировке приложения является неконституционным.