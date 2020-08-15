Окружение Лукашенко контактировало с Кремлем о возможности его бегства, – Bloomberg

В Кремле всерьез обеспокоены, что президент Беларуси Александр Лукашенко может потерять власть в результате протестов, и уже имели контакты с его окружением на случай его возможного бегства в Россию.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников из Москвы.

"Никто не уверен в будущем Лукашенко. Он может в краткосрочной перспективе достичь успеха в подавлении протестов, но там до сих пор есть большая проблема", – сказал советник Кремля по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

Как пишет издание, несмотря на то, что Лукашенко публично заявил, что не собирается покидать страну, некоторые люди из его окружения уже имели разговоры с Кремлем на тему его возможного побега в Россию. Выдав России 32 наемников частной военной компании "Вагнер", Лукашенко решил сделать уступку Москве.

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Издание также отмечает, что, несмотря на то, что все оппозиционные политики в Беларуси выступают за продолжение тесного сотрудничества с Россией, в Кремле все же предпочитают Лукашенко, чем какого-либо альтернативного кандидата. В Москве знают, что оппозиционеры готовы улучшать отношения с ЕС.

По мнению бывшего советника Кремля Глеба Павловского, Путин вряд ли решится вводить в Беларусь войска, так как опасается, что это может вызвать антироссийские настроения у белорусской молодежи. Однако, если белорусская элита расколется, то в Москве могут "помочь" изгнанию Лукашенко с помощью сил безопасности.

"Лукашенко больше не контролирует Беларусь. Он котролирует только силовиков, но будут ли они оставаться лояльными? Пока это не ясно. И все это головная боль для Путина", – сказал Павловский.

Отметим, ранее в некоторых Telegram-каналах появилась информация о том, что Лукашенко имеет роскошный особняк в Москве. Здание площадью около 2 тысяч квадратных метров якобы имеет 3 этажа, на которых располагаются больше дюжины спален, бильярд, каминная, бассейн и сауна. Кроме того, в соседнем гостевом домике находится винный погреб.