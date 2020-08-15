Россия объявила в розыск Цепкало

Россия объявила в международный розыск незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало. Его карточка на розыск появилась в базе данных МВД РФ.

В карточке на розыск говорится, что Цепкало разыскивается по статье уголовного кодекса.

Как сообщает Meduza, в Беларуси против Цепкало возбудили уголовное дело по статье о получении взятки. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 15 лет. Эту информацию подтвердил и сам политик.

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Напомним, накануне Валерий Цепкало направил в Польшу, Литву, Латвию, Эстонию и Украину письмо, в котором призвал признать Светлану Тихановскую избранным президентом.

Отметим, бывший заместитель министра иностранных дел Беларуси, оппозиционер Валерий Цепкало, снятый с президентских выборов, вынужден был покинуть страну, опасаясь преследований. По последним данным политик находится в Украине, а его супруга Вероника сейчас находится в Москве.