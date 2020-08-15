В штабе Тихановской выступили против идеи пересчета голосов

Пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина заявила о невозможности проведения второго тура президентских выборов в Беларуси. В штабе оппозиционного кандидата также выступили против пересчета голосов.

Об этом Красулина сказала в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Ни о каком втором туре речи быть не может. Ни о каком пересчете голосов, а сейчас ходят идеи пересчитать, тоже речи быть не может, потому что мы уже видим свидетельства, фотографии, что в котельных жгут бюллетени", – сказала она.

Она выразила уверенность в том, что мировое сообщество признает Тихановскую законным президентом.

"Уже последовали заявления от ряда стран о том, что именно так и должно произойти", – сказала Красулина.

По ее словам, у Тихановской есть "внутренняя легитимность" в Беларуси.

"По крайней мере о том, что прежний президент Беларуси не получил большинства на выборах и он должен уйти", — подчеркнула Красулина.

Напомним, глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина заявила, что пересмотреть результаты президентских выборов невозможно. А Светлана Тихановская заявила, что "инициирует создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти".