ЦИК Беларуси: пересмотра результатов не будет – разве что перевыборы

Повторные выборы могут быть назначены не по желанию кандидатов, а лишь в случае установления нарушений во время голосования.

Глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина заявила, что пересмотреть результаты президентских выборов невозможно.

"Так не бывает", – сказала она в интервью "Комсомольской правде".

Журналисты "KП", дозвонившиеся ей по телефону, среди прочего спросили, как ЦИК поступит с жалобами кандидатов в президенты Андрея Дмитриева, Сергея Череченя, Анны Канопацкой.

"Все эти жалобы рассматривались сегодня. Жалобы отклонены", – ответила Ермошина и объяснила причины отказов.

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Журналисты еще раз уточнили судьбу жалобы Светланы Тихановской.

"Все отклонены. У нас же выбора нет. Если люди думают, что мы пересмотрим и присудим победу Тихановской, так не бывает. Если установлены нарушения, как они считают, в этом случае выборы могут быть признаны недействительными. Это значит, в течение трех месяцев должна снова пройти следующая избирательная кампания с новыми кандидатами. Я и сказала: "Мы можем просто потерять страну", – заявила глава белорусского ЦИКа.

Кроме того журналисты попросили собеседницу высказать свое мнение по поводу происходящего в Минске.

"Происходит то, к чему звали – попытка организации цветной революции. Люди думают, что они выходят по собственной инициативе. На самом деле все срежиссировано", – сказала чиновница.

Также председатель Центризбиркома сообщила, что дозвониться на рабочий номер у журналистов не получалось, поскольку ЦИК сейчас пустует: "Нас просто нет там в здании. Мы опасаемся за свою безопасность. Я отпустила всех сотрудников и уехала сама. Мы находится в очень напряженном положении и состоянии".

Напомним, сегодня, 14 августа, ЦИК Беларуси огласил окончательные результаты президентских выборов.