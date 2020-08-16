"Уходи". В Минске тысячи людей массово выходят на Марш за свободу

В Минске и городах Беларуси люди массово выходят на улицы, чтобы принять участие в "Марше за свободу".

Оппозиция еще несколько дней назад анонсировала митинг на 14:00 воскресенья. Они собираются у Стелы "Минск – город герой".

По данным TUT.by, на стеле собралось около 200 тысяч человек.

Многотысячная толпа скандирует: "Уходи", "Верам, можам, переможам!", "Лукашенко в автозак!", "Честные выборы!".

Автомобили на улицах сигналят в ответ на речевки протестующих.

Кроме того, люди собираются в крупных городах Беларуси. Множество людей собралось в Бресте.

В Гродно центральные улицы также заполнены тысячами митингующих.

В Бобруйске тысячи митингующих также вышли на акцию протеста.

Отметим, сегодня ранее в Минске на провластном митинге выступил президент Беларуси Александр Лукашенко. По данными СМИ, некоторым пообещали денежные вознаграждения, остальных привезли под страхов увольнения с работы.