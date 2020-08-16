Лукашенко заявил, что НАТО наращивает силы на границе с Беларусью. Альянс отрицает

Александр Лукашенко обвинил НАТО в наращивании военной мощи на границе с Беларусью.

Об этом он заявил в ходе митинга в свою поддержку, сообщает TUT.by.

"Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите: танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ. И это не зря! Натовские войска гусеницами лязгают у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны: Литва, Латвия, Польша", – заявил Лукашенко.

НАТО в ответ Лукашенко заявило, что не наращивает военное присутствие в Восточной Европе, но внимательно следит за ситуацией в Беларуси, передает ТАСС.

"Никакого наращивания НАТО в регионе нет. Многонациональное присутствие НАТО в восточной части Североатлантического союза не представляет угрозы ни для одной страны", – заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

Минобороны Беларуси объявило о военных учениях у литовской границы с 17 по 21 августа.

"В рамках батальонного тактического учения личный состав 103 воздушно-десантной бригады выдвинется на полигон "Гожский", где совместно с органами пограничной службы отработает вопросы усиления участков Государственной границы", – заявили в Минобороны страны.