Статистика по коронавирусу в мире на 17 августа: вылечились почти 15 млн человек

По состоянию на 17 августа в мире было зафиксировано 212 630 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

В мире за минувшие сутки умерли 4533 больных COVID-19 (днем ранее 5406 человека), оправились от болезни 14 564 183 человека.

С начала пандемии коронавируса было зафиксировано 21 826 447 заболевших, 443 072 умерших.

В пятерке лидеров по количеству заражений – США, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка.