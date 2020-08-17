Статистика по коронавирусу в мире на 17 августа: вылечились почти 15 млн человек
С начала пандемии коронавируса было зафиксировано почти 22 заболевших.
По состоянию на 17 августа в мире было зафиксировано 212 630 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.
В мире за минувшие сутки умерли 4533 больных COVID-19 (днем ранее 5406 человека), оправились от болезни 14 564 183 человека.
С начала пандемии коронавируса было зафиксировано 21 826 447 заболевших, 443 072 умерших.
В пятерке лидеров по количеству заражений – США, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка.
Напомним, первый миллион зараженных коронавирусом был зафиксирован 2 апреля. 15 апреля количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом во всем мире превысило два миллиона. Количество заразившихся коронавирусом во всем мире достигло трех миллионов человек 27 апреля.