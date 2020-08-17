Рабочие "Беларуськалия" полностью останавливают работу

В пятницу рабочие крупного предприятия Беларуси "Беларуськалий" заявили, что останавливают производство.

Об этом сообщает TUT.by.

"Мы хотим быть солидарны со всей страной. Наши требования не выполняются, вот почему забастовка. Она будет длиться, пока ничего не изменится", – объясняют рабочие.

Встреча с руководством длилась полчаса, сотрудников призывали написать свои требования, но не останавливать производство.

"Другого выхода нет! Нас лишили голоса, выборов, а потом стали убивать наших детей! Наша зарплата – это пули ОМОНа!", – кричали бастующие руководству. Сейчас они формируют стачкомы и официально через профсоюз готовятся уведомить руководство о том, что производство останавливается.

Протестующие настаивают на новых выборах, освобождении всех политзаключенных и отставке тех, кто допустил насилие в стране.

14 августа Александр Лукашенко сделал несколько громких заявлений. По его словам, беспорядки организованы из-за границы, для чего в страну приехали специально обученные люди, в том числе "с криминальным прошлым". В связи с этим Лукашенко призвал обычных граждан "не высовываться на улицы" и не принимать участия в протестах, чтобы не стать "пушечным мясом".