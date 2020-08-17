"Пока вы меня не убьете, других выборов не будет", – Лукашенко перед рабочими

Алексндр Лукашенко во время выступления перед работниками Минского завода колесных тягачей заявил, что пока его не убьют, других выборов не будет.

Об этом сообщает TUT.by.

Разговор Лукашенко с рабочими:

"Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые?

– Да!

– Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет".

Кроме того, появилась реакция Лукашенко на то, как рабочие кричали "Уходи!".

После слов Лукашенко "Спасибо, я сказал все, можете кричать "Уходи", Лукашенко ушел, а работники продолжили протестовать.

Напомним, Александр Лукашенеко на вертолете прилетел выступать на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ). Во время его речи ему кричали "Уходи!" и "хватит врать". Напомним, в пятницу рабочие крупного предприятия Беларуси "Беларуськалий" заявили, что останавливают производство. Кроме того,работники государственной Белтелерадиокомпании начали забастовку.