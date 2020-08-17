Европарламент не признал выборы в Беларуси и назвал Лукашенко персоной нон грата

Депутаты Европарламента не признали результаты голосования в Беларуси и назвали президента Александра Лукашенко персоной нон грата в ЕС.

Об этом говорится в совместном заявлении партий ЕП, распространенном в Брюсселе, передает ТАСС.

"Президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, и достоверные сообщения указывают на победу Светланы Тихановской. Поэтому мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Беларуси и считаем его персоной нон грата в Европейском союзе", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Европарламенте солидарны с белорусским народом в его требованиях новых и свободных выборов под наблюдением объективных наблюдателей.

Недавно британские власти не признали результаты выборов в Беларуси, а правительство Германии уже наладило контакт с Тихановской.

Ранее стало известно, что Евросоюз окажет помощь всем бастующим рабочим Беларуси. Помощь будет идти совместно с санкциями против окружения Александра Лукашенко.

Отметим, председатель Европейского парламента Давид Сассоли призвал президента Беларуси прекратить насилие, и пригрозил введением санкций Евросоюза.

По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, странам Евросоюза необходимо ввести санкции против ответственных за нарушение демократических основ в Беларуси.